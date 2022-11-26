Бельгія підписала декларацію про підтримку вступу України в ЄС і НАТО

Премʼєр-міністр Бельгії Олександр де Кроо під час візиту до Києва підписав декларацію про підтримку вступу України в ЄС і НАТО. Бельгія стала девʼятою країною, яка підписала таку декларацію.
Про це пише пресслужба Офісу президента.
«Я дякую Бельгії та пану премʼєр-міністру за підписану сьогодні спільну декларацію. Цей документ засвідчує підтримку Бельгією нашого руху до повноправного членства в Європейському Союзі та НАТО. Ми обовʼязково здобудемо цей важливий для нас результат», — заявив президент України Володимир Зеленський.
Де Кроо, зі свого боку, зазначив, що для нього велика честь бути в Україні та засвідчити свою підтримку українцям і українській державі.
- 8 грудня Хорватія стала шостою країною, яка підписала декларацію про визнання права України на вступ до Європейського Союзу. Згодом таку декларацію підписали Словаччина та Болгарія.
- Раніше декларацію про визнання європейської перспективи України підписали Литва, Латвія, Польща, Естонія та Словаччина.