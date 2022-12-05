Чорногорія стала третьою країною, яка підписала з Україною декларацію про підтримку її вступу до НАТО

Прем’єр-міністр Чорногорії Дрітан Абазович і президент України Володимир Зеленський підписали спільну декларацію про євроатлантичну перспективу України.

Про це уряд Чорногорії повідомив 5 грудня.

Таким чином, Чорногорія стала третьої країною, яка підписала цей документ — після Чехії та Бельгії.

Уряд зобовʼязався підтримувати Україну військовими та гуманітарними пожертвами, а також приймати українських біженців.

«Україна захищає цивілізацію, яка вирішила жити в умовах свободи та демократії. Ми сподіваємось на мир і віримо, що він настане. Поки не настане мир, розраховуйте на підтримку та допомогу Чорногорії у всіх аспектах. Наша воля велика», — сказав премʼєр Дрітан Абазович.

Президент України Володимир Зеленський подякував Чорногорії за цей крок і додав: «Крок за кроком пройдемо цей шлях — схилимо євроатлантичну більшість на користь України. І не просто на словах, а в рішеннях. У рішеннях підтримати наше приєднання до колективної системи безпеки».