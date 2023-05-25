«Схеми» знайшли у сина експрезидента «Мотор Січі» Богуслаєва нерухомість у Франції

Син колишнього президента «Мотор Січі» Вʼячеслава Богуслаєва Олександр є бенефіціаром ще однієї компанії, на яку зареєстроване майно на Лазуровому узбережжі Франції.

Про це дізналися журналісти «Схем».

Вони встановили, що Олександр Богуслаєв разом із партнером по бізнесу Сергієм Шинкаренком володіє фірмою SCI Saint Petr. На неї зареєстрована квартира, підвал, паркомісце і гараж у житловому комплексі Parc Saint Paul у Валлорісі (французький регіон Прованс-Альпи-Лазуровий берег). За оцінками, це майно коштує €800 тисяч.

Радіо Свобода

Скриншот / Радіо Свобода

Це не єдина нерухомість сина Богуслаєва у Франції. Раніше «Схеми» дізналися, що він разом із вищезазначеним Шинкаренком є бенефіціарами компанії SCI SLAVA, на яку зареєстрований будинок на бульварі Едуарда Восьмого у Ніцці вартістю €1 мільйон 620 тисяч.