Угорський премʼєр Орбан каже, що Україна не виграє війну з росією. У МЗС відреагували

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтервʼю Bloomberg заявив, що Україні не виграти війну з росією, а те, хто до кого вторгнувся, значення не має.

На це відреагував речник українського Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко і нагадав, що торік європейські політики вважали, що Україна в повномасштабній війні протримається щонайбільше 72 години.

«Вони помилилися тоді, помиляються і зараз», — написав він.

За словами Віктора Орбана, «для бідних українців немає перемоги на полі бою», «немає жодних шансів виграти війну», а вона зупиниться, лише коли росія укладе угоду зі США (угорський премʼєр також висловив сподівання, що наступним американським президентом стане Дональд Трамп).

Також він назвав повномашстабне вторгнення росії в Україну «провалом дипломатії», але зауважив, що «питання не в тому, хто до кого вторгся, питання в тому, що буде наступного ранку».

«У Кремлі мають радіти: глава угорського уряду зняв відповідальність росії за її агресію проти України», — додав Ніколенко.