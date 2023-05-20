Міноборони України спростовує заяву власника «ПВК Вагнера» про нібито контроль над Бахмутом

У Бахмуті Сили оборони України контролюють деякі промислові та інфраструктурні обʼєкти в районі «Літак».
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у відповідь на слова власника «ПВК Вагнера» Євгена Пригожина про нібито контроль над містом.
Той заявив, що «вагнерівці» взяли останні квартали Бахмуту, які обороняли українські військові.
Ганна Маляр спростовує це, проте пише про важкі бої в Бахмуті — там «ситуація критична».
- Напередодні стало відомо, що росіяни зараз підтягують у Бахмут підсилення: повітряно-десантні, мотострілецькі та деякі спеціальні підрозділи.
- Газета The New York Times із посиланням на джерела писала, що українським військам вдалося просунутися під Бахмутом, скориставшись конфліктом між «ПВК Вагнера» і Міноборони рф.
- 15 травня в Міноборони повідомили, що за дві доби Сили оборони подекуди просунулися на Бахмутському напрямку на відстань від 350 метрів до двох кілометрів.
- 9 травня стало відомо, що росіяни вперше за довгий час втратили позиції навколо Бахмуту. На південно-західних околицях міста двокілометрову ділянку в росіян відбили підрозділи 3 штурмової бригади ЗСУ. Власник «ПВК Вагнера» Євген Пригожин перед цим розповів про втечу з позицій бійців російської 72 бригади. Вони нібито оголили стратегічний плацдарм. Після цього українські війська почали відбивати інші невеликі позиції.
- 8 і 9 травня підрозділи 3 штурмової бригади ЗСУ відбили в росіян двокілометрову ділянку на південно-західних околицях Бахмуту. Бригада опублікувала відео штурму позицій окупантів. Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський відзначив за це бійців. За його словами, грамотна оборона дозволила виснажити «ПВК Вагнера» на цьому напрямку, через що найманців замінили гірше підготовленими підрозділами регулярних військ рф.
- Уночі 5 травня Пригожин на тлі трупів найманців лаявся на міністра оборони росії Сергія Шойгу та начальника Генштабу рф Валерія Герасимова. За його словами, нестача боєприпасів у «ПВК Вагнера» сягає 70%, а Міноборони рф на це ніяк не реагує. Він також заявив, що «вагнерівці» передадуть свої позиції під Бахмутом Донецької області підрозділам Міноборони рф. Пізніше Пригожин вирішив все ж залишитися в Бахмуті, мовляв, Міноборони росії нібито пообіцяло надати «Приватній військовій компанії Вагнера» «стільки озброєння й боєприпасів, скільки потрібно для продовження бойових дій».
- Інтенсивні бої в районі Бахмуту почалися в липні 2022 року і тривають досі. Щоб захопити Бахмут, росія кинула туди найпідготовленіші частини регулярних військ і «вагнерівців». Більшість артилерії окупантів зосереджена саме на цьому напрямку.