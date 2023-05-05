«ПВК Вагнера» заявила, що 10 травня вона вийде з Бахмуту через нестачу боєприпасів

«Приватна військова компанія Вагнера» оголосила, що через нестачу боєприпасів 10 травня вона виходить з міста Бахмут Донецької області й передає позиції російським кадровим підрозділам.
Про це 5 травня оголосив власник компанії Євгеній Пригожин.
«Я повідомляю офіційно: нести без боєприпасів втрати в Бахмуті мої хлопці не будуть. Тому з 10 травня ми виходимо із населеного пункту Бахмут. Нам залишилося взяти два з надлишком кілометри з 45. Але якщо ви не хочете подарувати перемогу росіянам взяттям Бахмуту — це ваші проблеми», — заявив Пригожин.
За його словами, з 1 травня Міноборони виділяє його найманцям лише 10% необхідної кількості боєприпасів.
- Оборона Бахмуту фактично триває з липня 2022 року, а останні два місяці там точаться запеклі бої. На взятті цього міста окупанти зосередили свої основні сили. Україна продовжує оборону міста, адже це ускладнює просування росіян в інших напрямках. Зараз російські війська майже повністю захопили Бахмут, під контролем України лишаються кілька кварталів із багатоповерхівками на заході. Росіяни перерізали основні виїзди з міста, тому для виходу лишилися лише ґрунтові дороги, які постійно обстрілюють.