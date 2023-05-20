Росіяни підтягують до Бахмуту десантників, мотострільців і спецпризначенців

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що Бахмут залишається головною ціллю росіян. Окрім угруповання «ПВК Вагнера», ворог підтягує туди повітряно-десантні підрозділи, мотострілецькі підрозділи, а також деякі спеціальні підрозділи.

За словами Череватого, на Бахмутському напрямку за добу відбулося 17 боєзіткнень. Ворог втратив 92 окупанти вбитими, 156 отримали поранення.

Крім того, українські військові за добу знищили в районі Бахмуту кілька одиниць техніки росіян, 13 польових складів із боєприпасами і збили 5 безпілотників.

Також Череватий зазначив, що на Лиманському напрямку окупанти ослабили штурми.

«Вони намагалися проводити 5—7 атак на Лимансько-Купʼянському напрямку, а в останні дві доби ми спостерігаємо, що вони спроможні лише на одну атаку. Цієї доби вони намагалися в районі Білогорівки штурмувати наші підрозділи, але зазнали втрат і відступили», — наголосив Череватий.