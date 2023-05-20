NYT: Сили оборони України просунулися в Бахмуті, скориставшись конфліктом між «ПВК Вагнера» і Міноборони рф

Сили оборони України змогли просунутися в Бахмуті, оперативно використавши конфлікти між «ПВК Вагнера», Збройними силами рф і «кадировцями».

Про це пише The New York Times з посиланням на джерела.

За даними газети, українські бійці розпочали контраступальну операцію 6 травня — вона тривала три дні, поки «вагнерівці» передавали позиції 72 окремій мотострілецькій бригаді.

Силам оборони України, як зазначає NYT, вдалося повернути територію завширшки 2,9 кілометра та вглиб близько 2,4 кілометра на південь від села Іванівське під Бахмутом. Потім вони відвоювали понад 31 квадратний кілометр на північ і південь від міста.

Один із військових із позивним «Фейс» розповів газеті, що українське військо хоч і зазнало втрат, але вони були меншими за російські. Зазвичай сторона, яка наступає, несе більші втрати.

Джерела газети — інтервʼю з українським командувачем Андрієм Білецьким і військовослужбовцями, а також відео з натільних камер бійців.