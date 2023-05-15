Сили оборони за останні дві доби просунулись на Бахмутському напрямку подекуди на 2 кілометри

За останні дві доби Сили оборони подекуди просунулися на Бахмутському напрямку на відстань від 350 метрів до двох кілометрів.
Про це 15 травня в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
«За попередні дві доби наші війська просунулись на різну відстань — від 350 метрів до двох кілометрів. Однак ворог там чинить шалений спротив і продовжує атакувати», — розповів Череватий.
За поточну добу на Бахмутському напрямку було 34 бойових зіткнення, 479 обстрілів різними системами, артилерією й було чотири авіанальоти. Під час боїв вдалося знищити 159 окупантів, 160 поранити й шістьох захопити в полон.
Окупанти намагаються захопити Бахмут, а коли на флангах зʼявляється можливість атакувати, українські військові це роблять.
Командувач Сухопутних військ «Хортиця» Олександр Сирський додав: «Просування наших військ на Бахмутському напрямку — це перший успіх наступальних дій в ході проведення операції з оборони Бахмуту. Останні кілька днів показали, що ми можемо рухатися вперед та нищити ворога навіть у таких надскладних умовах».
- 9 травня стало відомо, що росіяни вперше за довгий час втратили позиції навколо Бахмуту. На південно-західних околицях міста двокілометрову ділянку в росіян відбили підрозділи 3 штурмової бригади ЗСУ. Власник «ПВК Вагнера» Євген Пригожин перед цим розповів про втечу з позицій бійців російської 72 бригади. Вони нібито оголили стратегічний плацдарм. Після цього українські війська почали відбивати інші невеликі позиції.