Сили оборони за останні дві доби просунулись на Бахмутському напрямку подекуди на 2 кілометри

За останні дві доби Сили оборони подекуди просунулися на Бахмутському напрямку на відстань від 350 метрів до двох кілометрів.

Про це 15 травня в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

«За попередні дві доби наші війська просунулись на різну відстань — від 350 метрів до двох кілометрів. Однак ворог там чинить шалений спротив і продовжує атакувати», — розповів Череватий.

За поточну добу на Бахмутському напрямку було 34 бойових зіткнення, 479 обстрілів різними системами, артилерією й було чотири авіанальоти. Під час боїв вдалося знищити 159 окупантів, 160 поранити й шістьох захопити в полон.

Окупанти намагаються захопити Бахмут, а коли на флангах зʼявляється можливість атакувати, українські військові це роблять.