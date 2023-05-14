Міноборони: ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку — захопили понад 10 позицій

Сили оборони України просуваються на Бахмутському напрямку в районах передмістя.
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що за сьогодні, 14 травня, українські підрозділи захопили понад 10 ворожих позицій на півночі та півдні околиць Бахмуту і зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського. У полон потрапили росіяни з різних військових частин.
У самому Бахмуті дуже «гаряче». Ворог зібрав там усі сили і намагається просуватися, знищуючи все на своєму шляху. Тривають запеклі бої.
- 9 травня стало відомо, що росіяни вперше за довгий час втратили позиції навколо Бахмуту. На південно-західних околицях міста двокілометрову ділянку в росіян відбили підрозділи 3 штурмової бригади ЗСУ. Власник «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин перед цим розповів про втечу з позицій бійців російської 72 бригади. Вони нібито оголили стратегічний плацдарм.
- Після цього українські війська почали відбивати інші невеликі позиції.
- 14 травня Міноборони росії заявило про загибель двох високопоставлених командирів у районі Бахмуту. Йдеться про командира 4 мотострілецької бригади полковника Вʼячеслава Макарова та заступника командира армійського корпусу з військово-політичної роботи полковника Євгенія Бровка.