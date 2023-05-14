Витік документів Пентагону: Зеленський нібито пропонував підірвати російський нафтопровід та окуповувати російські села

Президент Володимир Зеленський у приватних розмовах нібито пропонував підірвати російський нафтроповід «Дружба» та окуповувати російські села. Це б додало Україні додаткові важелі на перемовинах із росією.

Про це пише The Washington Post із посиланням на раніше не оприлюднювані таємні документи розвідки США.

В одному з документів йдеться про те, що наприкінці січня Зеленський пропонував завдати ударів по росії і перекинути частину сухопутних військ для «окупації невизначених російських прикордонних населених пунктів» з метою «надати Києву важелі впливу на переговори з Москвою».

Такод наприкінці лютого Зеленський під час зустрічі із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним висловив стурбованість тим, що Україна «не має ракет дальнього радіусу дії, здатних досягти місць дислокації російських військ у росії». Потім Зеленський «запропонував, щоб Україна атакувала невизначені місця дислокації в Ростові», використовуючи замість цього безпілотники.

А в середині лютого на зустрічі з віцепремʼєром Юлією Свириденко Зеленський нібито запропонував Україні «підірвати» побудований в СРСР нафтопровід «Дружба», який постачає нафту до Угорщини.

Детально описуючи розмову, представники розвідки зазначили, що Зеленський «виражав гнів щодо Угорщини, а отже, міг висловлювати гіперболізовані, безглузді погрози».

Водночас сам Зеленський назвав подібну інформацією «фантазією», але запевнив, що Україна має право на нетрадиційні тактики для захисту.

«Україна має повне право захищати себе, і ми це робимо. Україна нікого не окупувала, а навпаки. Коли стільки людей загинуло, коли є масові поховання, коли наших людей катують, я впевнений, що ми повинні використовувати будь-які хитрощі», — пояснив він.

Також Зеленський наголосив, що ніхто в Україні не віддавав наказів про наступальні дії або удари по російській території.

Зеленський пообіцяв, що Україна не використовуватиме американську зброю для нанесення ударів по території Росії, і Білий дім вважає, що цю обіцянку він виконав.