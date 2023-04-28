Зеленський розповів, про що розмовляв з лідером Китаю Сі Цзіньпіном

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час розмови з головою Китаю Сі Цзіньпіном вони обговорювали реалізацію української формули миру, повернення депортованих українських дітей, звільнення полонених і недопустимість постачання зброї росії.
Про це він розповів 28 квітня під час спілкування з журналістами.
Під час розмови з китайським лідером Зеленський наголосив на неприпустимості постачання зброї країні-агресору з боку будь-яких держав світу: «Україна хотіла б, щоб усі держави розуміли ризики постачання будь-яких видів зброї для росії. Я почув позитивну відповідь у цьому сенсі».
Також під час їхньої телефонної розмови йшлося про необхідність відновлення суверенітету й територіальної цілісності України в межах кордонів 1991 року та важливість дотримання Статуту ООН.
«Про все це говорили й почули повагу до всіх цих принципів. Я вважаю, що це дуже важливо», – Володимир Зеленський.
Лідери України й Китаю також обговорювали питання повернення українських полонених і майже 20 тисяч депортованих дітей. «Є моменти, у яких ми повинні підключати всіх, кого можемо, різні країни світу, щоб вони тиснули на агресора й терориста — росію, яка викрала стільки наших дітей», — додав Зеленський.
- 26 квітня 2023 року відбулась перша від початку російського вторгнення розмова очільників України та Китаю. Розмова відбулась за ініціативою Києва. Після цього стало відомо, що Китай відправить в Україну та суміжні країни спеціального представника у справах Євразії для «поглибленого спілкування щодо політичного врегулювання кризи в Україні». Того ж дня стало відомо про призначення нового посла в Китаї — ним став колишній міністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін (попередній посол Сергій Камишев помер 14 лютого 2022 року, після цього нового посла не призначали).
- У березні 2023 року журналісти писали, що китайські компанії передавали росії гвинтівки, деталі для дронів і бронежилети через Туреччину та ОАЕ, а витік американських секретних документів свідчить, що Китай погодився постачати росії летальну зброю (але там намагаються зберегти це в таємниці).
- 23 лютого НАТО побачило ознаки того, що Китай «розглядає і, можливо, планує» відправити зброю до росії, щоб допомогти їй у війні в Україні. Глава Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс 26 лютого заявив, що «впевнений» у тому, що Китай розглядає можливість відправити зброю до росії.