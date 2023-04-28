Зеленський розповів, про що розмовляв з лідером Китаю Сі Цзіньпіном

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час розмови з головою Китаю Сі Цзіньпіном вони обговорювали реалізацію української формули миру, повернення депортованих українських дітей, звільнення полонених і недопустимість постачання зброї росії.

Про це він розповів 28 квітня під час спілкування з журналістами.

Під час розмови з китайським лідером Зеленський наголосив на неприпустимості постачання зброї країні-агресору з боку будь-яких держав світу: «Україна хотіла б, щоб усі держави розуміли ризики постачання будь-яких видів зброї для росії. Я почув позитивну відповідь у цьому сенсі».

Також під час їхньої телефонної розмови йшлося про необхідність відновлення суверенітету й територіальної цілісності України в межах кордонів 1991 року та важливість дотримання Статуту ООН.

«Про все це говорили й почули повагу до всіх цих принципів. Я вважаю, що це дуже важливо», – Володимир Зеленський.

Лідери України й Китаю також обговорювали питання повернення українських полонених і майже 20 тисяч депортованих дітей. «Є моменти, у яких ми повинні підключати всіх, кого можемо, різні країни світу, щоб вони тиснули на агресора й терориста — росію, яка викрала стільки наших дітей», — додав Зеленський.