Генсек НАТО Єнс Столтенберг: Альянс бачить ознаки того, що Китай планує передати росії зброю

НАТО побачило ознаки того, що Китай «розглядає і, можливо, планує» відправити зброю до росії, щоб допомогти їй у війні в Україні.

Про це заявив глава Альянсу Єнс Столтенберг в інтервʼю агентству Reuters.

«Ми не бачили жодної поставки смертоносної допомоги з Китаю до росії, але ми бачили ознаки того, що вони розглядають і, можливо, планують це. Саме тому Сполучені Штати та інші союзники дуже чітко застерігають від цього. І Китай, звичайно, не повинен підтримувати незаконну війну росії, що є кричущим порушенням міжнародного права», — сказав Столтенберг.