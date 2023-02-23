WSJ: США роздумує, чи публікувати розвіддані про можливу передачу Китаєм зброї для росії

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оприлюднити розвідувальні дані про нібито підготовку Китаю до передачі зброї росії. Там поки роздумують над цим питанням.

Про це пише Wall Street Journal з посиланням на джерела в Білому домі.

За їхніми даними, Китай досі поводився обережно, в основному обмежуючись купівлею у рф нафти, однак зараз китайське керівництво роздумує над тим, чи не відмовитися від такого підходу.

За оцінкою розвідок США і союзників, у питанні, як Китай може допомогти росії, стає набагато менше невизначеності. Втім, за оцінкою розвідок, Пекін поки що не ухвалив рішення щодо постачання росії зброї.

Обговорення питання публічного розкриття інформації про потенційні плани Китаю відбувається напередодні засідання Радбезу ООН, яке буде присвячене першій річниці російського вторгнення в Україну.