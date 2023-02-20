Китай просить США «не читати їм лекції» про постачання зброї в росію

Речник МЗС КНР Ван Веньбінь у розмові з журналістами заявив, що Сполучені Штати «не мають права читати лекції про можливе постачання китайської зброї в росію».
«Американська сторона, а не китайська, забезпечує постійний потік зброї на поле бою.... Американська сторона не має права читати лекції Китаю, і ми ніколи не приймемо диктату чи навіть тиску США на китайсько-російські відносини», — передає CNN слова Веньбіня.
Представник КНР також заявив, що Китай продовжує «вимагати миру та сприяти переговорам» для врегулювання конфлікту в Україні.
- 18 лютого влада Китаю вперше назвала бойові дії в Україні війною та анонсувала «мирний план», який допоможе її закінчити. Позиційний документ «миру» обіцяють оприлюднити до кінця лютого.
- У січні Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена надала китайському уряду докази того, що Китай допомагає росії у війні з Україною.