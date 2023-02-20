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Китай просить США «не читати їм лекції» про постачання зброї в росію

Автор:
Софія Телішевська
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Речник МЗС КНР Ван Веньбінь у розмові з журналістами заявив, що Сполучені Штати «не мають права читати лекції про можливе постачання китайської зброї в росію».

«Американська сторона, а не китайська, забезпечує постійний потік зброї на поле бою.... Американська сторона не має права читати лекції Китаю, і ми ніколи не приймемо диктату чи навіть тиску США на китайсько-російські відносини», — передає CNN слова Веньбіня.

Представник КНР також заявив, що Китай продовжує «вимагати миру та сприяти переговорам» для врегулювання конфлікту в Україні.

  • 18 лютого влада Китаю вперше назвала бойові дії в Україні війною та анонсувала «мирний план», який допоможе її закінчити. Позиційний документ «миру» обіцяють оприлюднити до кінця лютого.
  • У січні Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена надала китайському уряду докази того, що Китай допомагає росії у війні з Україною.