Китай просить США «не читати їм лекції» про постачання зброї в росію

Речник МЗС КНР Ван Веньбінь у розмові з журналістами заявив, що Сполучені Штати «не мають права читати лекції про можливе постачання китайської зброї в росію».

«Американська сторона, а не китайська, забезпечує постійний потік зброї на поле бою.... Американська сторона не має права читати лекції Китаю, і ми ніколи не приймемо диктату чи навіть тиску США на китайсько-російські відносини», — передає CNN слова Веньбіня.

Представник КНР також заявив, що Китай продовжує «вимагати миру та сприяти переговорам» для врегулювання конфлікту в Україні.