Зеленський призначив нового посла в Китаї — колишнього міністра Павла Рябікіна

Президент Володимир Зеленський призначив нового посла в Китаї. Ним став колишній міністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін.

Про це йдеться в указі президента № 239/2023.

«Призначити Рябікіна Павла Борисовича надзвичайним і повноважним послом України в Китайській Народній Республіці», — зазначається в документі.

Рябікін раніше працював очільником Державної митної служби, директором аеропорту «Бориспіль» і заступником голови КМДА. У 2009—2010 роках був послом України в Данії.

Призначення Рябікіна відбулося після розмови Зеленського з Сі Цзіньпіном.