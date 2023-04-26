Зеленський призначив нового посла в Китаї — колишнього міністра Павла Рябікіна

Президент Володимир Зеленський призначив нового посла в Китаї. Ним став колишній міністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін.
Про це йдеться в указі президента № 239/2023.
«Призначити Рябікіна Павла Борисовича надзвичайним і повноважним послом України в Китайській Народній Республіці», — зазначається в документі.
Рябікін раніше працював очільником Державної митної служби, директором аеропорту «Бориспіль» і заступником голови КМДА. У 2009—2010 роках був послом України в Данії.
Призначення Рябікіна відбулося після розмови Зеленського з Сі Цзіньпіном.
- 13 березня The Wall Street Journal повідомив, що Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом Зеленським уперше з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Джерела видання зазначали, що Сі Цзіньпін зателефонує президентові України після свого візиту до Москви, який відбувся 20—22 березня.
- Зеленський, говорячи про ймовірну розмову чи зустріч із Сі Цзіньпіном, 21 березня розповів, що «якісь сигнали в Київ надходили, але підтвердження не було». Уже 22 березня в Офісі президента України заявили, що Україна ініціює розмову Зеленського і Сі Цзіньпіна, але є певні труднощі через позицію КНР.
- В інтервʼю AP, яке вийшло 29 березня, Зеленський заявив, що чекає на Сі Цзіньпіна в Україні.
- Глава української держави вважає, що Сі Цзіньпін належить до тих світових лідерів, хто досі вагається в підтримці України у війні, яку розвʼязала росія. За словами Зеленського, державам, які вагаються, Україна однаково надсилає сигнали про готовність «зустрічатися, обговорювати, говорити та чекає від них відповіді».