Politico: Китайські компанії передавали росії гвинтівки, деталі для дронів і бронежилети через Туреччину та ОАЕ

Від червня по грудень 2022 року китайські компанії відправляли до росії штурмові гвинтівки, деталі для безпілотників і бронежилети.
Про це повідомляє Politico з посиланням на митні дані агрегатора ImportGenius.
Компанія Da-Jiang Innovations Science & Technology Co., також відома як DJI, надіслала запчастини для дронів, зокрема батареї та камери, невеликому російському дистрибʼютору в листопаді та грудні 2022 року. DJI — це китайська компанія, яка підпорядковується США. Вантаж ішов до росії через Обʼєднані Арабські Емірати.
Фірма China North Industries Group Corporation Limited, що є одним з найбільших державних оборонних підрядників країни, у червні 2022 року надіслала гвинтівки російській компанії «Техкрім», яка має бізнес з урядом рф і військовими.
Це були гвинтівки CQ-A, створені за зразком M16, але позначені в документах як «цивільні мисливські рушниці». За даними Politico, їх використовує воєнізована поліція в Китаї та збройні сили багатьох країн — від Філіппін до Південного Судану та Парагваю.
Наразі немає підтверджень застосування китайських гвинтівок на полі бою в Україні, а от китайські безпілотники вже помічали.
Наприкінці 2022 року російські компанії також отримали через Туреччину 12 партій запчастин для безпілотників від китайських фірм і понад 12 тонн китайських бронежилетів.
За даними Import Genius, у грудні минулого року росія встигла імпортувати майже 80 тонн бронежилетів майже на $10 мільйонів. Ці бронежилети виготовила турецька компанія Ariteks, більшість із них імпортували безпосередньо з Туреччини, а решту — через Обʼєднані Арабські Емірати. Росія також отримувала бронежилети від китайської компанії Xinxing Guangzhou Import & Export Co.
Крім того, з початку 2022 року російська державна компанія «Рособоронекспорт» імпортувала мікрочипи, тепловізійні пристрої та запчастини, як-от газотурбінні двигуни, із різних країн, зокрема з Китаю, Сербії та Мʼянми.
- 23 лютого 2023 року НАТО побачило ознаки того, що Китай «розглядає і, можливо, планує» відправити зброю до росії, щоб допомогти їй у війні в Україні.
- Глава Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс 26 лютого заявив, що «впевнений» у тому, що Китай розглядає можливість відправити зброю до росії.
- Тим часом оборонне партнерство Москви та Тегерану зростає. Першого листопада видання CNN із посиланням на західних чиновників, які уважно стежать за програмою озброєння Ірану, написало, що Іран планує передати росії приблизно тисячу балістичних ракет і дронів для війни проти України.
- Керівник «Моссаду» Девід Барнеа теж зазначав, що Іран прагне розширити поставки сучасної зброї до росії.
- За даними Sky News, Іран таємно постачав росії велику кількість куль, мінометних снарядів та інших боєприпасів і планує надіслати ще більше. Росія ж зі свого боку відправляє Ірану трофейну західну зброю з України. У Тегерані її намагаються перепроєктувати.