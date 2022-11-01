CNN: Іран планує передати росії близько 1 000 балістичних ракет та дронів

Іран планує передати росії близько 1 000 балістичних ракет та дронів для війни проти України.

По це пише CNN з посиланням на західних чиновників, які уважно стежать за програмою озброєння Ірану.

Йдеться, зокрема, про ракети класу «земля — земля». Остання партія зброї з Ірану до росії включала близько 450 безпілотників, які росіяни вже використали для ударів по Україні. Хоча точні терміни, коли вантаж прибуде до росії, невідомі, офіційні особи вважають, що зброю точно доставлять до кінця року.

Разом з тим, у вівторок у Пентагоні заявили, що поки не мають підтверджень інформації про те, що Іран міг передати росії балістичні ракети малої дальності або планує це зробити.