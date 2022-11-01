Пентагон не має інформації про передачу Іраном ракет росії

Пентагон поки не має підтверджень інформації про те, що Іран міг передати росії балістичні ракети малої дальності або планує це зробити.

Про це заявив офіційний представник Міноборони США, повідомляється на сайті Пентагону.

«Ми бачили повідомлення в пресі про нібито іранські ракети, які мають бути відправлені до росії для використання в Україні. Знову ж таки, у мене немає жодної інформації з цього приводу», — зазначив представник відомства.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахіан заперечував плани передати росії ракети.