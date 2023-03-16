На Донбасі збили китайський дрон Mugin-5. Такі можна купити на Alibaba і Taobao

На Донбасі українські військові збили безпілотник китайського виробництва Mugin-5.

Телеканал CNN повідомляє, що цей дрон збили зі стрілецької зброї в ніч проти 11 березня в районі Словʼянська. Приземлили його бійці 111 бригади Тероборони.

Територіальна оборона ЗСУ опублікувала фотографії уламків цього дрона, вказавши, що це Mugin-5.

Компанія Mugin Limited, виробник дрона, підтвердила CNN, що на фото їхній дрон. Інцидент у компанії назвали «вкрай сумним».

Mugin-5 не є військовим дроном. Він вільно продається на сайтах Alibaba і Taobao. Ціна дрону варіюється від 10 до 14 тисяч доларів. Mugin-5 можна переобладнати під розвідувальні задачі або зробити з нього дрон-камікадзе. OSINT-розслідувачі писали, що українські сили теж використовують Mugin-5. Їх помічали під час ударів по російських обʼєктах у Криму влітку минулого року.