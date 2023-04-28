Міністр оборони Резніков запитав українських військових, чи є в них скарги на харчування. Бійці хочуть вегетаріанське меню

Міністр оборони Олексій Резніков вислухав зауваження українських військових щодо харчування. За його словами, була тілька одна скарга — на відсутність вегетаріанського меню.
Про це він сказав на брифінгу.
У бойових підрозділах Резнікову сказали, що бійцям не вистачає харчування для вегетаріанців. Проте, як каже міністр, претензій щодо «кількості, якості, своєчасності питань у жодному підрозділі немає».
«Задача почута. Я тоді вже сам їм накидав: це має бути пісне меню, кошер, халяль залежно від релігійних уподобань . І це нормально, у цьому немає чогось надзвичайного», — каже голова Міноборони.
- На початку січня довкола Міністерства оборони розгорівся скандал через закупівлі продуктів харчування за нібито завищеними в кілька разів цінами (зокрема, яйця по 17 гривень за штуку). На тлі цього Міноборони вирішило публікувати інформацію про контракти на закупівлі на власному сайті, а також звіряти ціни з ринковими.
- Через закупівлі для армії три чиновники Міністерства оборони отримали підозри, у відомстві оновили кадри.
- Після цього міністр оборони Олексій Резніков затвердив склад Громадської антикорупційної ради.
- Від 23 квітня система Prozorro почала відображати інформацію про незбройні оборонні закупівлі, серед яких і дані щодо послуг з харчування.