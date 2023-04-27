СБУ опублікувала перехоплену розмову окупанта — він розповідає, як перерізав горло полоненим. Його ідентифікували

Служба безпеки України опублікувала перехоплену розмову російського військового, який розповідає про те, як перерізає полоненим горло.
Про це СБУ повідомила 27 квітня.
«Людину треба трохи зарізати. Але я це не вперше. Мені похуй. [...] Люди, які військовополонені, їх нам немає сенсу тримати. Ну, тому що всю інформацію з них випитуємо. Далі немає сенсу тримати. Ось… їх треба утилізувати», — розповідає російський військовий своїй знайомій про злочин, який має вчинити після цієї телефонної розмови.
Окупант у подробицях розповідає, як перерізає людині горло. Й уточнює, що в нього таких випадків вистачає, а робити це доводиться вночі.
СБУ ідентифікувала цього російського військового — це Сучко Євген Юрійович з Новгородської області рф, 1995 року народження. Його мобілізували восени 2022 року, відтоді він зі своїм підрозділом перебуває на позиціях у Харківській області.
- 11 квітня 2023 року в мережі зʼявилося одне відео, на якому, імовірно, страчують українського військового. На поширеному росіянами відео видно, як люди у військовій формі з білими стрічками (зазвичай їх використовують для ідентифікації російські військові в Україні) обезголовлюють живу людину у формі з українськими відзнаками. Пізніше телеканал CNN знайшов ще одне відео з обезголовлюванням українських військових, яке здійснили найманці «ПВК Вагнера».
- 6 березня 2023 року у Twitter зʼявилось відео розстрілу росіянами полоненого українського військового. Його стратили після того, як він відповів окупантам: «Слава Україні». Згодом встановили, що на відео був боєць 119 окремої бригади ТрО Чернігівської області Олександр Мацієвський.
- 28 липня 2022 року в одному з російських Telegram-каналів зʼявилося відео знущань над військовополоненим в українському камуфляжі. Двоє військових, які розмовляли російською, провели полоненому кастрацію канцелярським ножем. На іншому відео закатованому військовому стріляють у голову, а його тіло тягнуть у рів. На початку серпня журналісти групи Bellingcat змогли ідентифікувати російського військового, який кастрував українського військовополоненого.