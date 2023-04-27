СБУ опублікувала перехоплену розмову окупанта — він розповідає, як перерізав горло полоненим. Його ідентифікували

Служба безпеки України опублікувала перехоплену розмову російського військового, який розповідає про те, як перерізає полоненим горло.

Про це СБУ повідомила 27 квітня.

«Людину треба трохи зарізати. Але я це не вперше. Мені похуй. [...] Люди, які військовополонені, їх нам немає сенсу тримати. Ну, тому що всю інформацію з них випитуємо. Далі немає сенсу тримати. Ось… їх треба утилізувати», — розповідає російський військовий своїй знайомій про злочин, який має вчинити після цієї телефонної розмови.

Окупант у подробицях розповідає, як перерізає людині горло. Й уточнює, що в нього таких випадків вистачає, а робити це доводиться вночі.

СБУ ідентифікувала цього російського військового — це Сучко Євген Юрійович з Новгородської області рф, 1995 року народження. Його мобілізували восени 2022 року, відтоді він зі своїм підрозділом перебуває на позиціях у Харківській області.