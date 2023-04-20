Financial Times: «ПВК Вагнера» просила у Китаю зброю, але Пекін не відповів

Російська «Приватна військова компанія Вагнера» на початку 2023 року безуспішно просила Китай про зброю. Пекін не відповів на запит.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на витік секретних документів Пентагону.

Представники «ПВК Вагнера» запитували боєприпаси та техніку в Китаї, однак станом на початок січня Китай не відправляв їм жодної зброї, навіть для випробувань, і не мав контактів із «вагнерівцями» щодо цього.

Китай неодноразово заперечував, що має плани щодо поставок зброї до росії.