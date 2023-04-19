Витік секретних документів: Канада заявила НАТО, що не зможе виконати свої військові зобовʼязання

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо у приватному порядку сказав офіційним особам НАТО, що країна не виконає свої зобовʼязання.

Про це повідомляє американська газета The Washington Post із посиланням на секретну оцінку Пентагону зі злитих документів.

У документі йдеться, що «постійні» недоліки оборонного сектору Канади призвели до того, що канадські Збройні сили в лютому дійшли висновку, що вони «не можуть провести велику операцію, одночасно зберігаючи командування своєю бойовою групою НАТО [у Латвії ] та надаючи допомогу Україні», і що ситуація, найімовірніше, не зміниться.

«Широко поширені недоліки в обороні обмежують можливості Канади та водночас загострюють відносини з партнерами», — ідеться в документі.