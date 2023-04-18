ВАКС продовжив запобіжний захід ексголові «Нафтогазу» Андрію Коболєву ще на два місяці

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід на два місяці для колишнього голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва у справі про премію понад 229 мільйонів гривень.
Про це пише пресслужба ВАКС.
Протягом двох місяців Коболєв має прибувати на кожну вимогу до детектива, прокурора, слідчого судді та суду в цьому провадженні та не виїжджати за межі Києва й області без дозволу.
Також ексголову «Нафтогазу» зобовʼязали здати всі паспорти й документи, які потрібні для виїзду за кордон, і носити електронний браслет.
- 14 квітня Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила розслідування справи Андрія Коболєва. Перед цим Вищий антикорсуд повторно відмовився продовжувати строки досудового розслідування, хоч САП просила продовжити строки ще на шість місяців.
- Того ж дня Національне антикорупційне бюро вилучило гігабайти електронного листування щодо премії Андрія Коболєва й наполягало на продовженні строку досудового розслідування.
- 31 січня Вищий антикорупційний суд визнав підозру Андрію Коболєву «необґрунтованою» і відмовився обирати йому запобіжний захід (арешт з альтернативою застави). Тоді Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила це рішення, і Коболєву призначили заставу — 229 мільйонів гривень. Він, за словами його адвоката, вніс половину суми застави.
- 19 січня 2023 року Національне антикорупційне бюро оголосило Андрію Коболєву про підозру в заволодінні понад 229 мільйонами гривень. Слідство встановило, що Коболєв у травні 2018 року всупереч закону видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 мільйон гривень за «екстраординарні досягнення» — йдеться про позитивне рішення Стокгольмського арбітражу в газовій справі України проти росії.