Прокурор просить арештувати Андрія Коболєва з альтернативою застави у 365 мільйонів гривень

Прокурор САП просить обрати для ексголови правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 365 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба САП.
Його підозрюють у зловживанні службовим становищем, через те що він виписав собі премії на понад 229 млн грн.
Судове засідання з обрання запобіжного заходу призначили на 19 січня.
- Слідство встановило, що Коболєв у травні 2018 року всупереч закону видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 мільйон гривень за екстраординарні досягнення. Ідеться про позитивне рішення Стокгольмського арбітражу в газовій справі України проти росії.