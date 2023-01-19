НАБУ оголосило підозру ексголові «Нафтогазу» Коболєву у розкраданні 229 мільйонів гривень

Антикорупційні органи повідомили колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву про підозру у заволодінні у понад 229 мільйонами гривень.
Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.
Слідство встановило, що Коболєв в травні 2018 року всупереч закону видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн за екстраординарні досягнення. Йдеться про позитивне рішення Стокгольмського арбітражу у газовій справі України проти росії.
«Ця сума суттєво перевищувала нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн). До того ж за ті самі досягнення екскерівникові компанії виплатили премію й у 2017 році у 12,49 млн грн», — йдеться у повідомленні НАБУ.
Загалом протягом 2018 року Коболєву, як вважає слідство, незаконно виплатили понад 229,25 мільйона грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром).
У лютому 2018 року Стокгольмський арбітраж зобовʼязав російський «Газпром» доплатити НАК «Нафтогаз України» $4,63 млрд за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Після цього наглядова рада «Нафтогазу» вирішила виплатити працівникам компанії премію у $46,3 млн (1% бонусів від суми виграшу по транзитному контракту). Суму премії розділили на дві частини. Першу в розмірі $20,7 млн отримали близько 40 осіб, які працювали над арбітражним процесом. Іншу частину премії планувалося виплачувати протягом трьох років, за умови успішного стягнення з «Газпрому» залишку виграшу ($2,6 млрд).
У 2018 році Коболєва оштрафували на 1,7 тис. грн за відмову надати інформацію про осіб, які отримали згадані премії.
- 28 квітня 2021 року уряд звільнив главу «Нафтогазу» Андрія Коболєва та наглядову раду. До обрання нового складу правління його функції мав виконувати чинний склад, але він подав у відставку. Причиною відставки голови та наглядової ради «Нафтогазу» уряд назвав їхню незадовільну роботу. Відставку Коболєва розкритикували західні партнери України.
- Новим керівником компанії терміном на один рік призначили Юрія Вітренка, який до цього виконував обовʼязки міністра енергетики.