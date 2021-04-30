Члени наглядової ради «Нафтогазу» подали у відставку

Усі члени наглядової ради компанії «Нафтогаз», які були присутні під час позачергового засідання 30 квітня, подають письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень.
Про це йдеться в заяві компанії.
Дія повноважень припиняється з 14 травня 2021 року. Два тижні до цього члени наглядової ради будуть підтримувати компанію і працювати над передачею повноважень.
Наглядова рада зібралася, щоб провести позачергове засідання, як тільки її повноваження поновили. Нагадаємо, уряд 28 квітня звільнив главу «Нафтогазу» Андрія Коболєва та наглядову раду, тому до обрання нового складу правління його функції мав виконувату чинний, який і подав у відставку.
«Ми провели зустріч з новопризначеним керівником і членами правління. Останні висловили свою занепокоєність стосовно можливості виконувати свої повноваження надалі», — йдеться в заяві членів.
- Причиною для відставки глави і наглядової ради «Нафтогазу» уряд назвав їхню незадовільну роботу — у 2020 році компанія не отримала прибутку, навпаки — зазнала збитків. Новим керівником компанії терміном на один рік призначений Юрій Вітренко, який до цього виконував обовʼязки міністра енергетики.
- Держдепартамент США, а також країни «Великої сімки» відреагували на звільнення Коболєва, наголосивши на необхідності поваги до корпоративного управління.