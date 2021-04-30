Члени наглядової ради «Нафтогазу» подали у відставку

Усі члени наглядової ради компанії «Нафтогаз», які були присутні під час позачергового засідання 30 квітня, подають письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень.

Про це йдеться в заяві компанії.

Дія повноважень припиняється з 14 травня 2021 року. Два тижні до цього члени наглядової ради будуть підтримувати компанію і працювати над передачею повноважень.