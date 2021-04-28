Збитки та відсутність дивідендів. Кабмін оприлюднив постанову про звільнення голови «Нафтогазу» Коболєва

Голова правління НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв звільнений через незадовільні фінансові показники компанії.

Про це свідчить постанова, ухвалена урядом 28 квітня.

Кабмін затвердив річний звіт «Нафтогазу» за 2020 рік, який містить окрему фінансову звітність. У зв’язку зі збитками «Нафтогазу» дивіденди за минулий рік нараховуватися не будуть.

«Визнати роботу наглядової ради та правління акціонерного товариства «НАК «Нафтогаз України» у 2020 році незадовільною», — йдеться в постанові.

На підставі цього уряд звільнив увесь склад правління компанії та призначив на 5 травня старт відбору нових членів правління «Нафтогазу». До обрання нового складу правління його функції виконуватиме чинний.

Також постанова звільняє з посади голову правління Андрія Коболєва та призначає замість нього Юрія Вітренка. Контракт із Вітренком терміном на один рік має укласти міністр економіки Юрій Петрашко.

Іншою постановою уряд поклав виконання обовʼязків міністра енергетики на заступника голови Міненерго Юрія Бойка.