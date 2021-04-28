Убытки и отсутствие дивидендов. Кабмин обнародовал постановление об увольнении главы «Нафтогаза» Коболева

Глава правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев уволен из-за неудовлетворительных финансовых показателей компании.

Об этом свидетельствует постановление, принятое правительством 28 апреля.

Кабмин утвердил годовой отчет «Нафтогаза» 2020 года, который включает отдельную финансовую отчетность. В связи с убытками «Нафтогаза» дивиденды за прошлый год начисляться не будут.

«Признать работу наблюдательного совета и правления акционерного общества «НАК «Нафтогаз Украины» в 2020 году неудовлетворительной», — говорится в постановлении.

На основании этого правительство уволило весь состав правления компании и назначило на 5 мая старт отбора новых членов правления «Нафтогаза». До избрания нового состава его функции будет исполнять действующий.

Также постановление увольняет с должности главы правления Андрея Коболева и назначает вместо него Юрия Витренко. Контракт с Витренко сроком на один год должен заключить министр экономики Юрий Петрашко.

Другим постановлением правительство возложило исполнение обязанностей министра энергетики на заместителя главы Минэнерго Юрия Бойко.