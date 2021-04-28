«Нафтогаз» назвал «юридической манипуляцией» решение правительства уволить наблюдательный совет

Национальная компания «Нафтогаз» назвала решение правительства от 28 апреля уволить наблюдательный совет «юридической манипуляцией». Об этом говорится в заявлении компании.

«Увольнение наблюдательного совета на двое суток ради принятия решения об увольнении главы правления [Андрея Коболева] является надругательством над основополагающими принципами корпоративного управления государственными предприятиями. [...] Способ, которым сегодня была принята серия решений относительно органов управления «Нафтогаза», демонстрирует возвращение к практике ручного управления государственными предприятиями», — отметили в компании.

«Нафтогаз» со ссылкой на свой устав и закон объясняет, что предложения о назначении или увольнении главы правления — это исключительная компетенция наблюдательного совета и их нельзя передать общему собранию акционеров (государству в лице правительства).

Компания объясняет, что несмотря на кризис и наращивание долгов обеспечила 141 млрд грн поступлений в государственный бюджет в 2020 году, что составляет 13% доходов страны за прошлый год. Однако правительство объясняло, что признало неудовлетворительной работу наблюдательного совета и Коболева из-за убытков: в 2020 году чистый убыток составил 19 млрд грн, хотя компания должна была получить 11,5 млрд грн прибыли.

«Нафтогаз» отметил, что такие действия правительства — это сигнал всем госпредприятиям о том, что «работа в интересах бюджета и народа Украины, а не в интересах отдельных политических сил, будет наказываться», а также инвесторам — что «условия работы государственных предприятий Украины непредсказуемы и могут быть изменены в зависимости от политической целесообразности».