Нардепы сообщили об увольнении главы «Нафтогаза». Коболев пока не комментирует

На заседании правительства премьер Денис Шмыгаль заявил, что в планах рассмотреть перечень кадровых решений, без уточнений. Представитель правительства в Раде Василий Мокан опубликовал в Telegram решение о назначении, например, главы Государственной инспекции архитектуры и заместителя главы Государственной налоговой службы, однако сообщений о Коболеве нет.

Кабинет министров на заседании 28 апреля уволил Андрея Коболева с должности главы «Нафтогаза». Об этом в Telegram сообщили нардеп партии «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк и нардеп от «ЕС» Алексей Гончаренко, который посещает заседания правительства.

Сам же Коболев написал в Facebook, что об увольнении узнал из новостей и никаких заявлений не писал.

Интерфакс со ссылкой на источники пишет, что Коболева на этой должности заменит Юрий Витренко — и. о. министра энергетики.

Напомним, что в середине марта 2020 года Наблюдательный совет «Нафтогаза» на заседании принял решение продлить на 4 года (до 2024-го) контракт с председателем правления Андреем Коболевым.

4 марта 2021 года премьер Шмыгаль заявлял, что нет необходимости или причин менять руководство и наблюдательный совет «Нафтогаза».