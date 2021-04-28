Нардепи повідомили про звільнення глави «Нафтогазу». Коболєв поки не коментує

На засіданні уряду премʼєр Денис Шмигаль заявив, що на порядку денному є перелік кадрових питань, без уточнень. Представник уряду в Раді Василь Мокан опублікував у Telegram рішення про призначення, наприклад, глави Державної інспекції архітектури та заступника голови Державної податкової служби, однак повідомлень про Коболєва немає.

Кабінет міністрів на засіданні 28 квітня звільнив Андрія Коболєва з посади глави «Нафтогазу». Про це в Telegram повідомили нардеп партії «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк і нардеп від «ЄС» Олексій Гончаренко, який відвідує засідання уряду.

Сам же Коболєв написав у Facebook, що про звільнення дізнався з новин і жодних заяв не писав.

Інтерфакс з посиланням на власні джерела пише, що замінить Коболєва на цій посаді Юрій Вітренко — в. о. міністра енергетики.

Нагадаємо, що у середині березня 2020 року Наглядова рада «Нафтогазу» на засіданні ухвалила рішення продовжити на 4 роки контракт (до 2024-го) із головою правління Андрієм Коболєвим.

4 березня 2021 року премʼєр Шмигаль заявляв, що немає необхідності чи причин змінювати керівництво та наглядову раду «Нафтогазу».