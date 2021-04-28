Правительство назначило Юрия Витренко главой «Нафтогаза». И объяснило, почему уволило Коболева

Правительство на заседании 28 апреля решило назначить Юрия Витренко (и. о. министра энергетики) на должность главы правления акционерного общества «Нафтогаз Украины». Работать он начнет с пятницы, 29 апреля. Перед этим с этой должности уволили Андрея Коболева.
Об этом говорится в сообщении Кабинета министров.
Правительство отмечает, что у Витренко — «многолетний успешный опыт в сфере энергетики и в 2018 году он занимал должность исполнительного директора «Нафтогаз Украины».
Перед ним была поставлена задача системно увеличить добычу украинского газа, а также способствовать тому, чтобы в Украине сформировался полноценный рынок газа.
Напомним, что Витренко работал над главной битвой «Нафтогаза» — Стокгольмским арбитражем. Кроме того, Витренко был главным идеологом акции «Прикрути» в марте 2018 года. Тогда из-за резких холодов и высоких цен на газ украинцев ради экономии попросили уменьшить температуру в домах и потерпеть, пока цены на газ не выровняются.
Вместо Витренко исполнять обязанности министра энергетики будет его заместитель Юрий Бойко.
А почему уволили Коболева? Правительство пишет, что рассмотрело отчет о деятельности «Нафтогаза» в 2020 году. Чистый убыток составил 19 млрд грн. При этом в финплане компании предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли. Соответствующий финансовый план предложило само руководство «Нафтогаза» в декабре 2020 года.
По результатам заседания работу Коболева и наблюдательного совета в 2020 году признали неудовлетворительной и прекратили полномочия независимых членов наблюдательного совета, представителей государства в наблюдательном совете, а также главы правления — Коболева Андрея.
16 февраля Витренко подтвердил, что попросил правительство уволить всё руководство «Нафтогаза» — из-за неэффективной работы. По его словам, компания не выполнила показатель добычи газа в 2020 году и планирует сокращать его в течение 5 лет. Также Госаудитслужба выявила нарушения, которые привели к потерям на сумму 75,7 миллиарда гривен.
- 7 апреля СМИ со ссылкой на источники сообщили, что после возвращения из Катара и. о. министра энергетики Юрий Витренко якобы написал заявление об увольнении. Причем о своем уходе он якобы начал говорить еще две недели назад, тогда же и вывез из министерства свои личные вещи. СМИ также писали, что Витренко заменят из-за «разочарования Банковой в нем и потому, что он якобы не смог найти общего языка с главой правительства».
- Витренко заявлял, что не планирует оставаться в Минэнерго в случае провала своего назначения. Еще ранее он заявлял, что в таком случае уйдет из политики в частный бизнес.