Правительство назначило Юрия Витренко главой «Нафтогаза». И объяснило, почему уволило Коболева

Правительство на заседании 28 апреля решило назначить Юрия Витренко (и. о. министра энергетики) на должность главы правления акционерного общества «Нафтогаз Украины». Работать он начнет с пятницы, 29 апреля. Перед этим с этой должности уволили Андрея Коболева.

Об этом говорится в сообщении Кабинета министров.

Правительство отмечает, что у Витренко — «многолетний успешный опыт в сфере энергетики и в 2018 году он занимал должность исполнительного директора «Нафтогаз Украины».