Уряд призначив Юрія Вітренка головою «Нафтогазу». І пояснив, чому звільнив Коболєва

Уряд на засіданні 28 квітня вирішив призначити Юрія Вітренка (в. о. міністра енергетики) на посаду голови правління акціонерного товариства «Нафтогаз України». Почне він працювати з пʼятниці, 29 квітня. Перед цим уряд звільнив Андрія Коболєва з цієї посади.

Про це йдеться у повідомленні Кабінету міністрів.

Уряд наголошує, що у Вітренка — «багаторічний успішний досвід у сфері енергетики та у 2018 році обіймав посаду виконавчого директора «Нафтогаз України».