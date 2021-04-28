«Нафтогаз» назвав «юридичною маніпуляцією» рішення уряду звільнити наглядову раду

Національна компанія «Нафтогаз» назвала рішення уряду від 28 квітня звільнити наглядову раду «юридичною маніпуляцією». Про це йдеться у заяві компанії.

«Звільнення наглядової ради на дві доби заради прийняття рішення про звільнення голови правління [Андрія Коболєва] є наругою над засадничими принципами корпоративного управління державними підприємствами. [...] Спосіб, у який сьогодні була ухвалена серія рішень щодо органів управління «Нафтогазу», демонструє повернення до практики ручного управління державними підприємствами», — наголосили у компанії.

«Нафтогаз» із посиланням на свій статут та закон пояснює, що пропозиції щодо призначення або звільнення голови правління — це виключна компетенція наглядової ради і їх не можна передати загальним зборам акціонерів (державі в особі уряду).

Компанія пояснює, що попри кризу та нарощування боргів забезпечила 141 млрд грн надходжень до державного бюджету у 2020 році, що складає 13% доходів країни за минулий рік. Проте уряд пояснював, що визнав незадовільною роботу наглядової ради та Коболєва через збитки: у 2020 році чистий збиток становив 19 млрд грн, хоча компанія мала отримати 11,5 млрд грн прибутку.

«Нафтогаз» зазначив, що такі дії уряду — це сигнал усім держпідприємствам про те, що «робота в інтересах бюджету та народу України, а не в інтересах окремих політичних сил, буде каратися», а також інвесторам — що «умови роботи державних підприємств України є непередбачуваними та можуть бути змінені в залежності від політичної доцільності».