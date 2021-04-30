Члены наблюдательного совета «Нафтогаза» подали в отставку

Все члены наблюдательного совета компании «Нафтогаз», которые присутствовали на внеочередном заседании 30 апреля, подают письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий.
Об этом говорится в заявлении компании.
Действие полномочий прекращается с 14 мая 2021 года. Оставшиеся две недели члены наблюдательного совета будут поддерживать компанию и работать над передачей полномочий.
Наблюдательный совет собрался, чтобы провести внеочередное заседание, как только его полномочия возобновили. Напомним, правительство 28 апреля уволило главу «Нафтогаза» Андрея Коболева и наблюдательный совет, поэтому до избрания нового состава правления его функции должен был выполнять действующий, который и подал в отставку.
«Мы провели встречу с новым руководителем и членами правления. Последние выразили свою озабоченность относительно возможности выполнять свои полномочия в будущем», — сказано в заявлении членов набсовета.
- Причиной для отставки главы и набсовета «Нафтогаза» правительство назвало их неудовлетворительную работу — в 2020 году компания не получила прибыли, только понесла убытки. Новым руководителем компании сроком на один год назначен Юрий Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики.
- Госдепартамент США, а также страны «Большой семерки» отреагировали на увольнение Коболева, подчеркнув необходимость уважения к корпоративному управлению.