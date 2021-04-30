Члены наблюдательного совета «Нафтогаза» подали в отставку

Действие полномочий прекращается с 14 мая 2021 года. Оставшиеся две недели члены наблюдательного совета будут поддерживать компанию и работать над передачей полномочий.

Об этом говорится в заявлении компании.

Все члены наблюдательного совета компании «Нафтогаз» , которые присутствовали на внеочередном заседании 30 апреля, подают письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий.

Наблюдательный совет собрался, чтобы провести внеочередное заседание, как только его полномочия возобновили. Напомним, правительство 28 апреля уволило главу «Нафтогаза» Андрея Коболева и наблюдательный совет, поэтому до избрания нового состава правления его функции должен был выполнять действующий, который и подал в отставку.

«Мы провели встречу с новым руководителем и членами правления. Последние выразили свою озабоченность относительно возможности выполнять свои полномочия в будущем», — сказано в заявлении членов набсовета.