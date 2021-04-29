«Убытки вызваны неподвластными обстоятельствами». Набсовет «Нафтогаза» не согласен с оценкой своей деятельности

Бывшие члены наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» не согласны с оценкой Кабмином результатов работы правления, ведь, по их словам, ущерб обусловлен неподвластными компании обстоятельствами.

Об этом говорится в обращении бывших членов наблюдательного совета, текстом которого располагает «Экономическая правда».

Прежде всего прежний состав набсовета обращает внимание на накопленную задолженность газсбытов за газ, который компания была обязана им поставлять на условиях ВСО (возложенных специальных обязательств). Это обязательство правительство отменило с августа 2020 года, и задолженность до сих пор остается непогашенной.

«Согласно международным стандартам финансовой отчетности компания насчитала соответствующий резерв сомнительной задолженности, что привело к отрицательному консолидированному финансовому результату группы «Нафтогаз», — заявила экс-глава наблюдательного совета Клэр Споттисвуд.

Кроме того, 2020 год стал первым годом после проведения анбандлинга, когда деятельность по транспортировке природного газа, которая была крупнейшим источником доходов «Нафтогаза», передали «Магистральным газопроводам Украины».

В обращении заявили, что увольнение Андрея Коболева с должности главы правления компании «противоречит требованиям украинского законодательства и руководящих принципов по корпоративному управлению на предприятиях государственной формы собственности».