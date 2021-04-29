В Госдепе США и G7 отреагировали на увольнение Коболева из «Нафтогаза»: «Должно быть уважение к корпоративному управлению»

В Государственном департаменте США, а также странах «Большой семерки» отреагировали на увольнение Андрея Коболева с должности главы «Нафтогаза». Там подчеркнули на необходимости уважения к корпоративному управлению.
Об этом они написали в Twitter.
«Уважение к корпоративному управлению, прозрачности и добропорядочности при назначении персонала энергетического сектора — будь то правительственные или государственные предприятия — является ключевым фактором для поддержания доверия к приверженности Украины к реформам», — сообщил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.
В то же время послы стран G7 также отметили, что управление государственными предприятиями должно быть свободно от политического вмешательства.
«Эффективное управление госпредприятиями, свободное от политического вмешательства, имеет решающее значение для конкурентоспособности, процветания и исполнения международных обязательств Украины», — отметили там.
- Кабинет министров на заседании 28 апреля уволил Андрея Коболева с должности главы «Нафтогаза». Новым руководителем компании сроком на один год назначен Юрий Витренко.
- 13 мая 2020 года Витренко заявил о сокращении его должности в «Нафтогазе» и увольнении. Среди причин он называл влияние России, проигравшей Стокгольмский арбитраж и заключившей с Украиной газовый контракт на выгодных для Киева условиях.