Витренко назвал «логичным» увольнение Коболева и рассказал, кто предложил ему возглавить «Нафтогаз»

«Когда ты подаешь финплан и обещаешь что-то, а потом вместо запланированных 11 миллиардов гривен прибыли ты получаешь 19 миллиардов гривен убытка, то это приводит к тому, что твой владелец реагирует. Тем более что прибыль «Нафтогаза» – это дивиденды, которые получает государство, и бюджет на них рассчитывал, а теперь не получит», – отметил и. о. министра.

Он отметил, что компания впервые с 2015 года понесла убытки в 19 миллиардов гривен, хотя в начале года «Нафтогаз» подал финплан, который предусматривал 11 миллиардов гривен прибыли.

Увольнение главы «Нафтогаза» Андрея Коболева логично, так как государство как акционер должно реагировать на неэффективную работу менеджмента компании.

Витренко также напомнил, что в прошлом году «Нафтогаз» впервые за много лет получил из госбюджета компенсацию в 32 миллиарда гривен за режим спецобязательств (поставка населению энергоресурсов по льготным ценам), и отметил, что «легко представить, какой бы был ущерб без этого».

Также он считает, что решение об увольнении было принято в полном соответствии с законодательством, так как общее собрание — высший орган компании, который может принимать любые решения. «Кабинет министров имел все юридические основания, права и возможности, чтобы принимать решения и, соответственно, уволить главу правления», — заявил Витренко.

Кроме того, Витренко добавил, что предложение возглавить «Нафтогаз» он получил от президента и премьер-министра. «Это не было моей инициативой. Просто когда стало понятно, что план назначить меня первым вице-премьером – министром энергетики из-за объективных и субъективных обстоятельств не удается реализовать, тогда руководство страны — и президент, и премьер-министр — предложили рассмотреть такой вариант», — сказал Витренко.

Выбор своей кандидатуры новый глава «Нафтогаза» объяснил тем, что курируемые им направления в должности исполнительного директора компании — запуск реверса, диверсификация поставок газа, отношения с «Газпромом» и Стокгольмский арбитраж — были успешными.