Витренко назвал «логичным» увольнение Коболева и рассказал, кто предложил ему возглавить «Нафтогаз»

Увольнение главы «Нафтогаза» Андрея Коболева логично, так как государство как акционер должно реагировать на неэффективную работу менеджмента компании.
Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил новоназначенный глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Он отметил, что компания впервые с 2015 года понесла убытки в 19 миллиардов гривен, хотя в начале года «Нафтогаз» подал финплан, который предусматривал 11 миллиардов гривен прибыли.
«Когда ты подаешь финплан и обещаешь что-то, а потом вместо запланированных 11 миллиардов гривен прибыли ты получаешь 19 миллиардов гривен убытка, то это приводит к тому, что твой владелец реагирует. Тем более что прибыль «Нафтогаза» – это дивиденды, которые получает государство, и бюджет на них рассчитывал, а теперь не получит», – отметил и. о. министра.
Витренко также напомнил, что в прошлом году «Нафтогаз» впервые за много лет получил из госбюджета компенсацию в 32 миллиарда гривен за режим спецобязательств (поставка населению энергоресурсов по льготным ценам), и отметил, что «легко представить, какой бы был ущерб без этого».
Также он считает, что решение об увольнении было принято в полном соответствии с законодательством, так как общее собрание — высший орган компании, который может принимать любые решения. «Кабинет министров имел все юридические основания, права и возможности, чтобы принимать решения и, соответственно, уволить главу правления», — заявил Витренко.
Кроме того, Витренко добавил, что предложение возглавить «Нафтогаз» он получил от президента и премьер-министра. «Это не было моей инициативой. Просто когда стало понятно, что план назначить меня первым вице-премьером – министром энергетики из-за объективных и субъективных обстоятельств не удается реализовать, тогда руководство страны — и президент, и премьер-министр — предложили рассмотреть такой вариант», — сказал Витренко.
Выбор своей кандидатуры новый глава «Нафтогаза» объяснил тем, что курируемые им направления в должности исполнительного директора компании — запуск реверса, диверсификация поставок газа, отношения с «Газпромом» и Стокгольмский арбитраж — были успешными.
- Кабинет министров на заседании 28 апреля уволил Андрея Коболева с должности главы «Нафтогаза». Новым руководителем компании сроком на год назначен Юрий Витренко.
- 13 мая 2020 года Витренко заявил о сокращении его должности в «Нафтогазе» и увольнении. Среди причин он называл влияние России, которая проиграла Стокгольмский арбитраж и заключила с Украиной газовый контракт на выгодных для Киева условиях.
- 17 декабря 2020 года Раде не хватило голосов за назначение Витренко министром энергетики. 21 декабря Кабмин назначил Витренко и. о. министра энергетики. Во второй раз Рада пыталась его назначить министром 28 января, но и тогда провалила голосование.