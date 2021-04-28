Вітренко назвав «логічним» звільнення Коболєва та розповів, хто запропонував йому очолити «Нафтогаз»

«Коли ти подаєш фінплан і обіцяєш щось, а потім замість запланованих 11 мільярдів гривнь прибутку ти отримуєш 19 мільярдів гривень збитку, то це призводить до того, що твій власник реагує. До того ж прибуток «Нафтогазу» — це дивіденди, які отримує держава, і бюджет на них розраховував, а тепер не отримає», — зазначив в. о. міністра.

Він зазначив, що компанія вперше з 2015 року зазнала збитків у 19 мільярдів гривень, хоча на початку року «Нафтогаз» подав фінплан, який передбачав 11 мільярдів гривень прибутку.

Вітренко також нагадав, що торік «Нафтогаз» уперше за багато років отримав з держбюджету компенсацію у 32 мільярди гривень за режимом спецзобовʼязань (постачання населенню енергоресурсів за пільговими цінами), і зазначив, що «легко уявити, який би був збиток без цього».

Також він вважає, що рішення про звільнення ухвалили в повній відповідності до законодавства, оскільки загальні збори — вищий орган компанії, який може ухвалювати будь-які рішення. «Кабінет міністрів мав всі юридичні підстави, права і можливості, щоб ухвалювати рішення і, відповідно, звільнити главу правління», — заявив Вітренко.

Крім того, Вітренко додав, що пропозицію очолити «Нафтогаз» він отримав від президента і премʼєр-міністра. «Це не було моєю ініціативою. Просто коли стало зрозуміло, що план призначити мене першим віцепремʼєром — міністром енергетики через обʼєктивні та субʼєктивні причини не вдається реалізувати, тоді керівництво країни — і президент, і премʼєр-міністр — запропонували розглянути такий варіант», — сказав Вітренко.

Вибір саме своєї кандидатури новий голова «Нафтогазу» пояснив тим, що напрямки, які він курирував на посаді виконавчого директора компанії, а саме — запуск реверсу, диверсифікація поставок газу, відносини з «Газпромом» і Стокгольмський арбітраж, були успішними.