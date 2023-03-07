Адвокат: За колишнього очільника «Нафтогазу» Андрія Коболєва вносили половину суми застави

За колишнього голову правління «Нафтогазу» вносили заставу — половину від потрібної суми.
Про це Андрій Коболєв та його захисники з компанії «Міллер» написали у Facebook.
Ідеться про 106 мільйонів гривень з потрібних 229. Заставу вносили на відкритий казначейський рахунок суду друзі Коболєва, які їх збирали в соціальних мережах.
Перед цим Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що Коболєв не вніс заставу в 229 мільйонів у призначений 5-денний термін. Тепер Андрію Коболєву можуть переглянути запобіжний захід — прокуратура просить про арешт із альтернативним правом внесення застави в розмірі 365 мільйонів гривень.
- 19 січня 2023 року Національне антикорупційне бюро оголосило Андрію Коболєву про підозру в заволодінні понад 229 мільйонами гривень. Слідство встановило, що Коболєв у травні 2018 року всупереч закону видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 мільйон гривень за «екстраординарні досягнення» — йдеться про позитивне рішення Стокгольмського арбітражу в газовій справі України проти росії.
- 31 січня Вищий антикорупційний суд визнав підозру Андрію Коболєву «необґрунтованою» і відмовився обирати йому запобіжний захід (арешт з альтернативою застави). Тоді Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила це рішення, і Коболєву призначили заставу.