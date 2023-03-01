Колишньому голові «Нафтогазу» Андрію Коболєву призначили заставу у 230 мільйонів. Апеляція скасувала попереднє рішення

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду призначила колишньому голові правління «Нафтогазу» Андрію Коболєву заставу у розмірі 229 млн грн.
Про це повідомляє Центр протидії корупції та сам Коболєв у Facebook.
ЦПК пояснює, що це означає, що слідчий суддя раніше ухвалив незаконне рішення і його скасували, а підозра Андрію Коболєву є обґрунтованою. Також обрання запобіжного заходу свідчить про наявність ризиків того, що Коболєв може впливати чи перешкоджати розслідуванню. Зокрема, його зобовʼязали утриматися від спілкування зі свідками у провадженні.
«Поки думаю, що з цим робити, коментувати більше не буду», — додав Коболєв.
Нагадаємо, 31 січня Вищий антикорупційний суд визнав підозру Андрію Коболєву «необґрунтованою» і відмовився обирати йому запобіжний захід (арешт з альтернативою застави). Тоді Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила це рішення.
- 19 січня 2023 року Національне антикорупційне бюро оголосило Андрію Коболєву про підозру в заволодінні понад 229 мільйонами гривень. Слідство встановило, що Коболєв у травні 2018 року всупереч закону видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 мільйон гривень за «екстраординарні досягнення» — ідеться про позитивне рішення Стокгольмського арбітражу в газовій справі України проти росії.