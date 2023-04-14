САП завершила розслідування справи Андрія Коболєва, її передають до суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вирішила завершити досудове розслідування щодо колишнього голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва у справі про премію понад 229 мільйонів гривень.

Про це САП повідомила 14 квітня.

Перед цим Вищий антикорупційний суд повторно відмовився продовжувати строки досудового розслідування у справі Коболєва (строк розслідування спливає 19 квітня). САП просила продовжити строки ще на 6 місяців.