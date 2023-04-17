Українська розвідка знає імʼя виконавця страти українського військового

Українська воєнна розвідка знає імʼя виконавця страти українського військового. Про це очільник розвідки Кирило Буданов заявив в інтервʼю NV.ua.

«Хто він, ми знаємо. [...] Якось так сталося, що майже всі з тих, хто робив такі речі, де нам про це було чітко відомо, — їх більше не існує. Тому не думаю, що ця людина стане винятком», — заявив Буданов.

За його словами, випадки зі стратами поодинокі.

Увечері 11 квітня 2023 року в мережі зʼявилося одне відео, на якому, імовірно, страчують українського військового. На поширеному росіянами відео видно, як люди у військовій формі з білими стрічками (зазвичай їх використовують для ідентифікації російські військові в Україні) обезголовлюють живу людину у формі з українськими відзнаками. Пізніше телеканал CNN знайшов ще одне відео з обезголовлюванням українських військових, яке здійснили найманці «ПВК Вагнера».