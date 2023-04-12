Велика Британія наклала санкції на Оксану Марченко та родичів російських олігархів

Велика Британія наклала санкції на дружину Віктора Медведчука Оксану Марченко, родичів російських олігархів, а також на чотири компанії, повʼязані з Романом Абрамовичем та Алішером Усмановим.
Про це йдеться в урядовому документі від 12 квітня.
У санкційному списку також є Володимир Скоч — батько депутата Держдуми й олігарха Андрія Скоча, дочка Скоча Варвара, дружина російського олігарха Володимира Євтушенкова Наталя та їхні діти — Тетяна і Фелікс Євтушенкови.
Обмеження ввели й щодо Гульнари Керімової — дочки члена Ради федерації від Дагестану, олігарха Сулеймана Керімова, і щодо Нарімана Гаджієва, який, імовірно, є родичем Керімова.
У списку є також корпоративні юристи олігарха Алішера Усманова та Романа Абрамовича. Відтепер майно і кошти тих, хто потрапив під санкції, у Британії заморожені.
Під санкціями опинилися холдінг USM і компанії Curzon Square Limited і Hanley Limited, які повʼязані з Усмановим, і Meritservus HC Limited, повʼязана з Абрамовичем.
- Оксана Марченко — колишня телеведуча, дружина кума путіна Віктора Медведчука. Подружжя володіє у Криму бізнесом, який зʼявився там вже після російської анексії, Марченко має будівельну компанію в росії, паливом з її іншого російського заводу заправляли танки в «Л/ДНР». В Україні суди заарештували активи її фірм, які переказували мільйонні суми на рахунки Росгвардії в окупованому Криму, акції обленерго, житлові будинки в Києві та Криму, три земельні ділянки у Львівській області та додаткові активи, якими управляли з росії.
- 19 лютого 2021 року Україна запровадила санкції проти Медведчука та Марченко через їхнє фінансування тероризму. Власне Марченко підозрюють у фінансуванні повалення конституційного ладу.
- 11 квітня 2023 року Служба безпеки України оголосила в розшук Оксану Марченко. Її звинувачують у фінансуванні дій, спрямованих на повалення влади.