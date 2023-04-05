ДБР не виявило порушень у діях ексголови СБУ Івана Баканова у справі колишнього начальника Кримського главку Кулініча

Державне бюро розслідувань перевірило дії колишнього голови Служби безпеки Івана Баканова у справі екскерівника Головного управління СБУ в Криму Олега Кулініча.
Про це пише Укрінформ.
За словами радниці з комунікацій ДБР Тетяни Сапʼян, бюро не виявило в діях Баканова кримінальних правопорушень, які б стосувалися справи Кулініча.
- 16 липня 2022 року правоохоронці затримали колишнього очільника Управління СБУ у Криму Олега Кулініча за підозрою у держзраді. Президент Володимир Зеленський призначив Кулініча головою Управління СБУ в Криму в жовтні 2020 року, а 2 березня 2022 року звільнив його.
- Після затримання Кулініча президент Зеленський відсторонив генпрокурора Ірину Венедіктову та усунув від виконання обовʼязків голову СБУ Івана Баканова. Згодом Рада їх звільнила.
- У справі Кулініча проходять колишній заступник секретаря РНБО у 2010—2013 роках Володимир Сівкович, який міг координувати шпигунство, а також колишній керівник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов. Останній перебуває у Сербії — Україна запросила його екстрадицію.
- 5 квітня Служба безпеки України й Держбюро розслідувань опублікували перехоплення розмов колишнього очільника Головного управління СБУ в Криму Олега Кулініча з його куратором — ексзаступником секретаря РНБО Володимиром Сівковичем. Слідство наголосило, що це доводить співпрацю Кулініча з ФСБ росії.