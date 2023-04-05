Служба безпеки опублікувала нові докази співпраці ексголови кримського СБУ Кулініча з ФСБ. У нього був псевдонім «Котигорошко»

Служба безпеки України й Держбюро розслідувань опублікували перехоплення розмов колишнього очільника Головного управління СБУ в Криму Олега Кулініча з його куратором — ексзаступником секретаря РНБО Володимиром Сівковичем.

Про це пише пресслужба СБУ.

Слідство встановило, що Олег Кулініч співпрацював з ФСБ росії під псевдонімом «Котигорошко», а саме: шпигував, вів підривну діяльність проти України, розставляв «своїх» людей на посади, підбурював людей до держзради.

Служба безпеки підозрює його в держзраді (ст. 111 КК), створенні злочинної організації (ст. 255), заволодінні зброєю, яку він потім незаконно зберігав (ст. 410 і 263), а також у самовільному залишенні місця служби під час воєнного стану (ст. 407).

ДБР

Щоб отримати докази, СБУ проникла до ФСБ рф і знайшла файли, у яких Кулініч доповідав росіянам, зокрема, секретну інформацію про ситуацію в Україні.

Діяльність Олега Кулініча курирували з «політичного офісу» в Москві. Його створили за завданням російської ФСБ ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович та колишній голова Адміністрації президента України Андрій Клюєв, які з 2014 року переховуються у рф. Головна мета «офісу» — контроль над українськими політиками, правоохоронцями, а також пошук серед них агентів впливу.