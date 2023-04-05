У Львівській області арештували нові земельні ділянки Оксани Марченко

У Львівській області арештували ще дві земельні ділянки з обʼєктами нерухомості, які незаконно перебували у власності Оксани Марченко. Загальна вартість арештованого майна — майже 17,5 мільйона гривень.
Про це Служба безпеки України повідомила 5 квітня.
Ділянки розташовані в одному з престижних туристичних районів Львівської області. Саме там дружина Медведчука організувала нелегальне будівництво готельного комплексу.
Земельні площі Марченко одержала через оборудку з нерухомим майном, до цього причетний колишній керівник районного відділу земельних ресурсів. Протягом 2004—2010 років він вносив недостовірні відомості до звітної документації для видачі державних актів щодо права власності на землю на користь Марченко.
- Оксана Марченко — колишня телеведуча, дружина кума путіна Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді (його видали росії під час обміну полоненими). Подружжя володіє у Криму бізнесом, який зʼявився там вже після російської анексії, Марченко має будівельну компанію в росії, паливом з її іншого російського заводу заправляли танки в «Л/ДНР». В Україні суди арештували активи її фірм, які переказували мільйонні суми на рахунки Росгвардії в окупованому Криму, акції обленерго, житлові будинки в Києві та Криму, три земельні ділянки у Львівській області та додаткові активи, якими управляли з росії.
- 19 лютого 2021 року Україна запровадила санкції проти Медведчука та Марченко через їхнє фінансування тероризму. Власне Марченко підозрюють у фінансуванні повалення конституційного ладу.