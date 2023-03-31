Комісію Мінкультури знову не пустили до Києво-Печерської лаври. Вона подасть судовий позов

31 березня комісію Міністерства культури та інформаційної політики з приймання-передачі державного майна Києво-Печерської лаври, яка прийшла з перевіркою, вчергове не пустили на територію.

Про це пише «Радіо Свобода».

Комісію не пропустили священнослужителі та парафіяни УПЦ МП. Її представникам довелося піти із заповідника.

На це директорка департаменту культурної спадщини Мінкультури Марʼяна Томін заявила, що звернеться до суду й подасть судовий позов про усунення перешкод використання держмайна.

За її словами, монастир не має права перебувати на території лаври відповідно до рішення уряду.

У Московському патріархаті запевняють, що представникам комісії не заважали.